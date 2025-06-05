«Наша норма»: Эксперт объяснил, почему нет ничего плохого в охлаждении экономики РФ

Замедление российской экономики связано с высокой степенью удовлетворённости граждан своим уровнем жизни. Именно внутренние ощущения людей, а не сухие макроэкономические показатели определяют рост, сообщил экономист Алексей Зубец в эфире радио «Комсомольская правда».

Зубец отметил, что экономика — это прежде всего отражение общественных настроений. Когда население испытывает неудовлетворённость, оно начинает проявлять активность: учиться, открывать бизнесы, менять работу. Такая энергия становится своеобразным «топливом» для экономического развития.

Сейчас, по мнению эксперта, у россиян нет мотивации к дополнительной активности — большинство довольны текущим положением дел. Это и приводит к естественному снижению темпов роста: в первом квартале 2024 года экономика прибавила лишь 1,4–1,7%. Экономист считает такие показатели нормой. По его словам, происходит возвращение к стабильности после прошлого года, когда рост был выше среднего.

«Поэтому снижение темпов роста экономики до полутора процентов, по разным оценкам до 1,4-1,7 в первом квартале, это абсолютно нормальное явление. В прошлом году у нас были приличные темпы роста. Cоответственно, идёт охлаждение экономики и возвращение к нормальности. Те самые полтора-два процента роста — это наша норма. Поэтому ничего плохого в этом нет», — пояснил эксперт.