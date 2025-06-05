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Регион
5 июня, 07:37

«Безумие!»: На Западе отреагировали на атаку Украины по российским аэродромам

Профессор Дизен процитировал президента Словении после атаки ВСУ на аэродромы РФ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X процитировал высказывание президента Словении Наташи Пирц-Мусар о России, комментируя украинскую атаку на аэродромы РФ.

«По крайней мере, у президента Словении есть здравый смысл... Наши политические лидеры бойкотируют дипломатию во время самой опасной прокси-войны в истории и хлопают в ладоши <...> когда российские ядерные силы подвергаются нападению. Безумие!», — говорится в публикации.

Трамп: Путин сообщил о намерении России ответить на атаку на аэродромы
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Напомним, 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах России подверглись атаке украинских дронов. Дроны, которые атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях, были спрятаны в крыше большегруза.

Мария Любицкая
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