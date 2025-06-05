«Безумие!»: На Западе отреагировали на атаку Украины по российским аэродромам

«По крайней мере, у президента Словении есть здравый смысл... Наши политические лидеры бойкотируют дипломатию во время самой опасной прокси-войны в истории и хлопают в ладоши <...> когда российские ядерные силы подвергаются нападению. Безумие!», — говорится в публикации.