«Безумие!»: На Западе отреагировали на атаку Украины по российским аэродромам
Профессор Дизен процитировал президента Словении после атаки ВСУ на аэродромы РФ
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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X процитировал высказывание президента Словении Наташи Пирц-Мусар о России, комментируя украинскую атаку на аэродромы РФ.
«По крайней мере, у президента Словении есть здравый смысл... Наши политические лидеры бойкотируют дипломатию во время самой опасной прокси-войны в истории и хлопают в ладоши <...> когда российские ядерные силы подвергаются нападению. Безумие!», — говорится в публикации.
Напомним, 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах России подверглись атаке украинских дронов. Дроны, которые атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях, были спрятаны в крыше большегруза.