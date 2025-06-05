Торговая война без перемен: Политолог объяснил отказ Си Цзиньпина от встречи с Трампом

Торговое противостояние между Китаем и США продолжается, а личная встреча глав двух стран Си Цзиньпина и Дональда Трампа пока не предвидится. Обе стороны всё ещё не готовы к диалогу, а экономический конфликт далёк от разрешения, сообщил РИАМО политолог Вадим Сипров.

Официальной причиной отказа Пекина от переговоров стали претензии к поведению Трампа на международных встречах — якобы он нарушил дипломатический этикет в беседах с лидерами Украины и ЮАР. Однако Сипров уверен: этот аргумент адресован внутренней аудитории Китая, где вопросы ритуала имеют особое значение. На самом деле, ни Вашингтон, ни Пекин не считают момент подходящим для сближения.

Политолог также отметил, что обострение отношений США и Китая — часть глобального противостояния, где без участия России невозможен баланс интересов. Он подчеркнул, что настоящей точкой соприкосновения может стать не экономика, а политика — борьба с глобалистами из Европы.

Сипров напомнил: несмотря на взаимные тарифы, экономики США и Китая тесно связаны, и разорвать эту связь одномоментно невозможно. Отказ Си Цзиньпина от встречи с Трампом — демонстрация твёрдости, но не окончательный разрыв.

«Трения и конфликты на пути к этому событию неизбежны, возможно Си посчитал, что встречаться с Трампом пока рано и предпочёл выйти из весьма деликатной ситуации тем способом, который понятен и одобряем в его стране, едва ли это означает, что лидер КНР не намерен встретиться с президентом США в будущем», — резюмировал Сипров.