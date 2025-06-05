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5 июня, 07:54

Российские бойцы вывезли из Сумской области два подбитых Abrams

Обложка © EPA / JAKUB KACZMARCZYK

Обложка © EPA / JAKUB KACZMARCZYK

Бойцы группировки войск «Север» эвакуировали с границы Сумской области трофейную бронетехнику Вооружённых сил Украины, в том числе американского производства, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие 22-го мотострелкового полка обнаружили и вывезли с поля боя два танка M1 Abrams, два бронетранспортера International MaxxPro, боевую машину Stryker и ремонтно-эвакуационную технику Challenger.

Операция проходила в два этапа: сначала была проведена разведка местности на предмет мин и угроз со стороны беспилотников, затем специалисты инженерно-ремонтного подразделения на тягачах доставили технику в тыл.

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Ранее стало известно, что Австралия начала отправку Киеву списанных американских танков Abrams. 49 боевых машин погрузили на грузовое судно. Они будут доставлены в Польшу.

Марина Фещенко
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