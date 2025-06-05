Российские бойцы вывезли из Сумской области два подбитых Abrams

Бойцы группировки войск «Север» эвакуировали с границы Сумской области трофейную бронетехнику Вооружённых сил Украины, в том числе американского производства, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие 22-го мотострелкового полка обнаружили и вывезли с поля боя два танка M1 Abrams, два бронетранспортера International MaxxPro, боевую машину Stryker и ремонтно-эвакуационную технику Challenger.

Операция проходила в два этапа: сначала была проведена разведка местности на предмет мин и угроз со стороны беспилотников, затем специалисты инженерно-ремонтного подразделения на тягачах доставили технику в тыл.