Усыпление бездомных животных одобрили в одном российском регионе
В Хабаровском крае официально разрешили усыпление бездомных животных
Пёс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bearok
В Хабаровском крае по решению властей начнут усыплять бездомных животных. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации региона.
Документ регламентирует, что эвтаназия может быть применена к животному в ряде случаев. Например, если истёк временной срок для его пристройства, а также, если оно представляет серьёзную опасность для здоровья людей, либо является частью опасной стаи, насчитывающей четыре или более особей.
Помимо этого, в регионе ввели обязательную регистрацию домашних животных. Данная процедура позволит закрепить ответственность жителей за них.
Ранее Life.ru сообщал, что в России хотят создать институт омбудсмена по защите животных. Эта структура позволит контролировать выполнение законодательства. Проблема с собаками на улицах остаётся нерешённой, уверены в Госдуме.