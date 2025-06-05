Усыпление бездомных животных одобрили в одном российском регионе

Документ регламентирует, что эвтаназия может быть применена к животному в ряде случаев. Например, если истёк временной срок для его пристройства, а также, если оно представляет серьёзную опасность для здоровья людей, либо является частью опасной стаи, насчитывающей четыре или более особей.

