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Регион
5 июня, 08:42

Усыпление бездомных животных одобрили в одном российском регионе

В Хабаровском крае официально разрешили усыпление бездомных животных

Пёс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bearok

Пёс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bearok

В Хабаровском крае по решению властей начнут усыплять бездомных животных. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации региона.

Документ регламентирует, что эвтаназия может быть применена к животному в ряде случаев. Например, если истёк временной срок для его пристройства, а также, если оно представляет серьёзную опасность для здоровья людей, либо является частью опасной стаи, насчитывающей четыре или более особей.

Помимо этого, в регионе ввели обязательную регистрацию домашних животных. Данная процедура позволит закрепить ответственность жителей за них.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России хотят создать институт омбудсмена по защите животных. Эта структура позволит контролировать выполнение законодательства. Проблема с собаками на улицах остаётся нерешённой, уверены в Госдуме.

Мария Любицкая
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