«В критическом состоянии»: В Раде признали угрозу обрушения двух мостов в Киеве

Два моста в Киеве, соединяющие берега Днепра, признаны аварийными. Из-за долгого отсутствия ремонта существует риск обрушения, заявил депутат Верховной рады Роман Грищук.

«Я хотел бы поднять вопрос состояния наших мостов, особенно мостов в Киеве. Они — в критическом состоянии. Два из пяти мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащей эксплуатации, возраста и отсутствия капитальных ремонтов», — приводит слова нардепа издание «Политнавигатор».

Он отметил, что мост «Метро» был признан аварийным ещё в 90-х годах, а мост «Патона» находится в критическом состоянии с 2018 года, его эксплуатация запрещена. Однако вот уже семь лет сотни тысяч киевлян ежедневно продолжают пользоваться мостом «Патона» для перемещения между берегами Днепра.

Парламентарий раскритиковал власти Киева за отсутствие прогресса в ремонте мостов, заявив о критической важности скорейшего начала работ по их реконструкции.