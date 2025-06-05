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5 июня, 09:37

«В критическом состоянии»: В Раде признали угрозу обрушения двух мостов в Киеве

Депутат Рады Грищук: Существует риск обрушения двух крупных мостов в Киеве

Метромост через Днепр в Киеве. Обложка © ТАСС / Владимир Фалин

Метромост через Днепр в Киеве. Обложка © ТАСС / Владимир Фалин

Два моста в Киеве, соединяющие берега Днепра, признаны аварийными. Из-за долгого отсутствия ремонта существует риск обрушения, заявил депутат Верховной рады Роман Грищук.

«Я хотел бы поднять вопрос состояния наших мостов, особенно мостов в Киеве. Онив критическом состоянии. Два из пяти мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащей эксплуатации, возраста и отсутствия капитальных ремонтов», — приводит слова нардепа издание «Политнавигатор».

Он отметил, что мост «Метро» был признан аварийным ещё в 90-х годах, а мост «Патона» находится в критическом состоянии с 2018 года, его эксплуатация запрещена. Однако вот уже семь лет сотни тысяч киевлян ежедневно продолжают пользоваться мостом «Патона» для перемещения между берегами Днепра.

Парламентарий раскритиковал власти Киева за отсутствие прогресса в ремонте мостов, заявив о критической важности скорейшего начала работ по их реконструкции.

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Ремонта на Украине требуют не только мосты, но и другие городские сооружения. Ранее Life.ru писал, что в Киеве балкон рухнул на американского режиссёра, прибывшего снимать фильм. Шокированный иностранец записал видеоролик с места происшествия и опубликовал в соцсетях. Требуют ремонта не только гражданские объекты, но и военные. Так, например, Нидерланды ранее отправили Киеву F-16 с истёкшим сроком службы, которые буквально разваливаются в воздухе.

Мария Любицкая
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