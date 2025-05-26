Нидерланды передали Киеву старые истребители F-16, которые фактически разваливаются в воздухе. Об этом заявил член организации Volkeren voor vrede («Народы за мир») и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.

Активист назвал ситуацию абсурдной: по его словам, передаваемые Киеву самолёты настолько изношены, что не выдерживают нагрузки и разваливаются в воздухе при выполнении сложных манёвров. Это, по мнению де Гроота, приводит к гибели украинских пилотов, которых отправляют в бой на «летающем металлоломе».