Разваливаются в воздухе: Нидерланды отправили Украине F-16 с истёкшим сроком службы
РИАН: Нидерланды передали Украине разваливающиеся в воздухе F-16
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Нидерланды передали Киеву старые истребители F-16, которые фактически разваливаются в воздухе. Об этом заявил член организации Volkeren voor vrede («Народы за мир») и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.
Активист назвал ситуацию абсурдной: по его словам, передаваемые Киеву самолёты настолько изношены, что не выдерживают нагрузки и разваливаются в воздухе при выполнении сложных манёвров. Это, по мнению де Гроота, приводит к гибели украинских пилотов, которых отправляют в бой на «летающем металлоломе».
«Таким образом, мы можем сказать, что чем больше оружия мы отправляем, тем дольше продолжается война и тем больше украинцев погибает. Более того: чем дольше продолжается война, тем больше Украина теряет территорий», — заключил активист в разговоре с «РИА «Новости».
Напомним, власти Нидерландов подтвердили, что первые F-16 были переданы Украине сразу после выдачи экспортной лицензии 1 июля. Помимо поставок, королевство также частично взяло на себя обслуживание самолётов. Последняя поставка была намечена на 26 мая. Тем временем Польша рассматривает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29, которые постепенно выводятся из польских ВВС.