ВСУ используют F-16 и ещё два вида техники для борьбы с российскими дронами

Украинские вооружённые силы в попытках перехватить российские дроны используют различные методы, включая поднятие в воздух американских истребителей F-16, военных вертолётов и собственных беспилотных летательных аппаратов, однако российские БПЛА всё равно находят способы преодолеть эти барьеры, применяя проверенные тактики. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на офицера командования Воздушных сил ВСУ полковника Дениса Смажного.

По его словам, ранее основными средствами борьбы с российскими дронами были мобильные расчёты, вооружённые недорогими пулемётами, переносными ракетными комплексами и артиллерией ближнего боя. Однако беспилотники научились легко маневрировать, избегая этих средств.

Смажной отметил, что российские БПЛА теперь сначала пролетают низко, чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону, а при приближении к городу резко набирают высоту до 2000–2500 метров. В таких условиях мобильные расчёты уже не могут их достичь. В результате украинским силам пришлось задействовать вертолёты, истребители F-16 и системы перехвата беспилотников.