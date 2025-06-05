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Регион
5 июня, 09:23

В Европе поведали о страхе Зеленского после удара по российским аэродромам

Венгерский аналитик Кошкович: Зеленский напуган ответом на атаки по аэродромам

Обложка © AP/TASS / Evgeniy Maloletka

Обложка © AP/TASS / Evgeniy Maloletka

Президент Украины Владимир Зеленский испугался возможного удара со стороны России в ответ на атаки украинских дронов по аэродромам, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Этот человек, загнанный в угол, устроил внезапную атаку, прекрасно осознавая, что за ней последует жесткий ответ. Теперь, когда ему дали понять, что возмездие неизбежно и никто мешать ему не станет — ведь ядерные державы заинтересованы в восстановлении сдерживания, — он жалуется и огрызается на тех, кто его поддерживает. Зеленский стал монстром», — написал эксперт.

Новости СВО. Освобождены Редкодуб и Кондратовка, Россия готовит ответ за атаки на аэродромы, Зеленский хочет выйти из переговоров, 5 июня
Новости СВО. Освобождены Редкодуб и Кондратовка, Россия готовит ответ за атаки на аэродромы, Зеленский хочет выйти из переговоров, 5 июня

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил намерение ответить на атаку по российским аэродромам. 1 июня Минобороны России зафиксировало удары FPV-дронов ВСУ в пяти российских регионах. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, в Мурманской и Иркутской — очаги возгорания оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

Марина Фещенко
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