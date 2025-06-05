В Европе поведали о страхе Зеленского после удара по российским аэродромам

«Этот человек, загнанный в угол, устроил внезапную атаку, прекрасно осознавая, что за ней последует жесткий ответ. Теперь, когда ему дали понять, что возмездие неизбежно и никто мешать ему не станет — ведь ядерные державы заинтересованы в восстановлении сдерживания, — он жалуется и огрызается на тех, кто его поддерживает. Зеленский стал монстром», — написал эксперт.