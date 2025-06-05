Россиянам объяснили, стоит ли опасаться воспаления печени из-за укуса комара

Комары, несмотря на свою распространённость, не способны передавать вирусы гепатита A, B и C. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала Екатерина Шадрина, исполняющая обязанности заведующей педиатрическим отделением НМИЦ трансплантологии Минздрава России.

Специалист пояснила, что заражение гепатитами B и C происходит через кровь во время незащищённых половых контактов или от матери к ребёнку при родах. Комары не могут быть переносчиками этих инфекций, поскольку вирусы гепатита в их организме не выживают и не размножаются.

Гепатит А распространяется другим способом — через загрязнённую воду или пищу (фекально-оральный путь), а не через укусы насекомых.

«Что касается гепатита А, этот вирус передаётся фекально-оральным путём, через загрязненную воду или пищу, но не через укусы комаров. Через укусы комаров могут передаваться такие заболевания, как малярия, лихорадка Денге, вирус Зика, жёлтая лихорадка, но в нашем умеренном климате они крайне редки», — заключила Шадрина.