Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 09:56

Россиянам объяснили, стоит ли опасаться воспаления печени из-за укуса комара

Врач Шадрина: От комаров нельзя заразиться вирусом гепатита A, B и C

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AU USAnakul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AU USAnakul

Комары, несмотря на свою распространённость, не способны передавать вирусы гепатита A, B и C. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала Екатерина Шадрина, исполняющая обязанности заведующей педиатрическим отделением НМИЦ трансплантологии Минздрава России.

Специалист пояснила, что заражение гепатитами B и C происходит через кровь во время незащищённых половых контактов или от матери к ребёнку при родах. Комары не могут быть переносчиками этих инфекций, поскольку вирусы гепатита в их организме не выживают и не размножаются.

Гепатит А распространяется другим способом — через загрязнённую воду или пищу (фекально-оральный путь), а не через укусы насекомых.

«Что касается гепатита А, этот вирус передаётся фекально-оральным путём, через загрязненную воду или пищу, но не через укусы комаров. Через укусы комаров могут передаваться такие заболевания, как малярия, лихорадка Денге, вирус Зика, жёлтая лихорадка, но в нашем умеренном климате они крайне редки», — заключила Шадрина.

Россиян на Мальдивах охватила паника из-за комаров, переносящих вирус чикунгунья
Россиян на Мальдивах охватила паника из-за комаров, переносящих вирус чикунгунья

Способов защиты от комаров, к огромному счастью, человечество придумало уже немало. Ранее американские учёные выяснили, что эти кровососущие насекомые очень любят слетаться на запах пота, а если ещё и одежда на вас тёмная, то вы станете их фаворитом.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar