Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 10:13

Мудрая и принципиальная: Матвиенко рассказала, какой была ушедшая из жизни сенатор Сахарова

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой

Сенатор Татьяна Сахарова. Обложка © Telegram/ Татьяна Сахарова

Сенатор Татьяна Сахарова. Обложка © Telegram/ Татьяна Сахарова

В связи со смертью сенатора от Мурманской области Татьяны Сахаровой свои соболезнования выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что член парламента внесла неоценимый вклад в развитие российского законодательства, особое внимание она уделяла деятельности по сохранению природы.

«Татьяна Анатольевна была мудрым политиком, ответственным руководителем, принципиальным и порядочным человеком. В Совете Федерации она достойно представляла Мурманскую область, всегда старалась приносить максимальную пользу стране, вносила весомый вклад в совершенствование российского законодательства, много внимания уделяла вопросам экологии и природоохранной деятельности», — указала Матвиенко в правительственной телеграмме.

В Израиле умер советский артист балета, хореограф Валерий Панов
В Израиле умер советский артист балета, хореограф Валерий Панов

Матвиенко также отметила, что Сахарова обладала искренностью, нежностью и уважением к людям. Напомним, что сенатор скончалась на 52-м году жизни 4 июня в результате продолжительной болезни. О дате и месте прощания сообщат позднее.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Валентина Матвиенко
  • Совет Федерации
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar