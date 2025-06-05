Мудрая и принципиальная: Матвиенко рассказала, какой была ушедшая из жизни сенатор Сахарова
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой
Сенатор Татьяна Сахарова. Обложка © Telegram/ Татьяна Сахарова
В связи со смертью сенатора от Мурманской области Татьяны Сахаровой свои соболезнования выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что член парламента внесла неоценимый вклад в развитие российского законодательства, особое внимание она уделяла деятельности по сохранению природы.
«Татьяна Анатольевна была мудрым политиком, ответственным руководителем, принципиальным и порядочным человеком. В Совете Федерации она достойно представляла Мурманскую область, всегда старалась приносить максимальную пользу стране, вносила весомый вклад в совершенствование российского законодательства, много внимания уделяла вопросам экологии и природоохранной деятельности», — указала Матвиенко в правительственной телеграмме.
Матвиенко также отметила, что Сахарова обладала искренностью, нежностью и уважением к людям. Напомним, что сенатор скончалась на 52-м году жизни 4 июня в результате продолжительной болезни. О дате и месте прощания сообщат позднее.