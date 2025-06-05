«Заставил меня покраснеть»: Долгожительница отметила 103-летие вечеринкой со стриптизёром

В Великобритании 103-летняя женщина решила оригинально отпраздновать собственный день рождения. На праздник в дом престарелых Sherwood Court она пригласила стриптизёра. Об этом пишет Need To Know.

В качестве сюрприза к имениннице прибыл официант с обнажённым торсом. Он вручил ей цветы, наполнил бокал шампанским и предложил оценить мышцы пресса. Этот же официант обслуживал и её подруг.

«Он заставил меня покраснеть», — призналась Пегги.

Пегги живёт в доме престарелых три года. Менеджер учреждения Элизабет Бразертон, зная отличное чувство юмора постоялицы, не удивилась оригинальному способу, которым женщина отметила день рождения. По словам сотрудницы, дом престарелых всегда стремится создавать для пожилых людей как можно больше позитивных впечатлений.