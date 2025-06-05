Песков: Путин и Трамп конструктивно поговорили, но встреча пока не запланирована
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Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые носили конструктивный и содержательный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, президенты обсудили «много сущностных и важных вопросов». При этом конкретных договоренностей о личной встрече достигнуто не было.
«Есть общее понимание, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. И подготовка должна привести к весомым результатам, которые можно будет зафиксировать на высшем уровне», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что в среду вечером президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой. Беседа шла 1 час 10 минут. На Украине после переговоров глав государств пришли в ужас. Местные СМИ сделали из разговора ряд тревожных для Киева выводов.