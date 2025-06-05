Песков: Путин и Трамп конструктивно поговорили, но встреча пока не запланирована

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые носили конструктивный и содержательный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президенты обсудили «много сущностных и важных вопросов». При этом конкретных договоренностей о личной встрече достигнуто не было.

«Есть общее понимание, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. И подготовка должна привести к весомым результатам, которые можно будет зафиксировать на высшем уровне», — подчеркнул представитель Кремля.