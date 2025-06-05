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5 июня, 09:50

Песков: Путин и Трамп конструктивно поговорили, но встреча пока не запланирована

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые носили конструктивный и содержательный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президенты обсудили «много сущностных и важных вопросов». При этом конкретных договоренностей о личной встрече достигнуто не было.

«Есть общее понимание, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. И подготовка должна привести к весомым результатам, которые можно будет зафиксировать на высшем уровне», — подчеркнул представитель Кремля.

Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа
Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа

Напомним, что в среду вечером президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой. Беседа шла 1 час 10 минут. На Украине после переговоров глав государств пришли в ужас. Местные СМИ сделали из разговора ряд тревожных для Киева выводов.

Марина Фещенко
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