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Регион
5 июня, 09:57

В Кремле раскрыли, как теракты киевского режима отразятся на ходе переговоров

Песков: Москва учтёт террористический характер киевского режима в переговорах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия будет принимать во внимание тот факт, что киевский режим приобрёл черты террористического. Об этом заявил на брифинге 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, тот факт, что киевский режим фактически стал террористическим, не может остаться без внимания. Это будет учитываться в дальнейшем», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности приостановки переговоров с Украиной в случае новых атак.

Песков заявил, что Киев занимается терроризмом на государственном уровне
Песков заявил, что Киев занимается терроризмом на государственном уровне

Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал трагические события с поездами в Брянской и Курской областях как безусловно террористический акт. Он подчеркнул, что решения, принятые украинскими властями на политическом уровне, привели к жертвам среди наиболее уязвимых — мирных граждан.

Марина Фещенко
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