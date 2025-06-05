В Кремле раскрыли, как теракты киевского режима отразятся на ходе переговоров

Россия будет принимать во внимание тот факт, что киевский режим приобрёл черты террористического. Об этом заявил на брифинге 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, тот факт, что киевский режим фактически стал террористическим, не может остаться без внимания. Это будет учитываться в дальнейшем», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности приостановки переговоров с Украиной в случае новых атак.