Сальдо доложил Путину о ситуации после интенсивных обстрелов Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он доложил главе государства о ситуации с обстрелами в регионе со стороны ВСУ. По словам Сальдо, ситуация находится под контролем.

«Владимир Владимирович внимательно следит за ситуацией после массированных ударов по гражданской инфраструктуре Херсонщины. Поинтересовался обстановкой, спросил, какая нужна помощь, поблагодарил за слаженные действия по восстановлению», — написал Сальдо в телеграм-канале.

Он доложил Путину, что ситуация находится под контролем, и поблагодарил главу государства за поддержку и личное участие.