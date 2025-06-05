Владимир Зеленский заявил, что Россия перебросила к Сумской области около 50 тысяч военнослужащих. Киев пытался втянуть российские войска в затяжные бои на северных рубежах — в Полтавской, Сумской и Черниговской областях, чтобы отвлечь внимание от более приоритетных направлений, сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин.

«Говорили, что у противника был план – заманить ВС России в Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области, чтобы отвлечь от главного направления – ДНР. Может быть опять вся эта история возобновилась», – сказал военкор в беседе с РИА «ФедералПресс».

По его словам, Киев хотел, что ВС РФ увязли там в пустых боевых столкновениях. Однако, как отметил военкор, несмотря на сохраняющееся напряжение в этих регионах, основные наступательные действия российской армии ожидаются в других точках — вероятно, сразу по двум направлениям.