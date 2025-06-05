Австралийская блогерша рассказала об отношениях с 89-сантиметровым партнёром

Австралийская блогерша Сара Баттон поделилась подробностями своих необычных отношений с партнёром Габриэлем Пиментелем. Разница в возрасте между парой составляет 19 лет, а разница в росте — почти метр: рост Баттон достигает 188 сантиметров, тогда как Пиментель всего 89 сантиметров. Об этом сообщает Need To Know.

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Сара призналась, что никогда ранее не встречалась с мужчиной, с которым бы так сильно различалась. Однако она отметила, что Пиментель не испытывает неуверенности из-за их различий: он активно участвует в их жизни, возит её на машине, встречает из аэропорта и обеспечивает их финансовое благополучие. Несмотря на некоторые трудности, такие как сложности в интимной жизни, пара учится подстраиваться друг под друга.

«Я надеюсь, мужчины понимают, что хотя бы раз в жизни побыть тем, кого можно спрятать в объятьях, — это здорово!», — заявила австралийка.

Баттон считает, что низкие мужчины должны чаще знакомиться с высокими женщинами. Сейчас главная проблема для пары — это расстояние: Сара живет в Австралии, а Габриэль — в США. Тем не менее, несмотря на все преграды, они уже полгода вместе и не планируют расставаться.