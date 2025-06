Австралийская блогерша рассказала об отношениях с 89-сантиметровым партнёром

Австралийская блогерша Сара Баттон поделилась подробностями своих необычных отношений с партнёром Габриэлем Пиментелем. Разница в возрасте между парой составляет 19 лет, а разница в росте — почти метр: рост Баттон достигает 188 сантиметров, тогда как Пиментель всего 89 сантиметров. Об этом сообщает Need To Know.