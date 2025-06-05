Ясно, окей, посмотрим: Составлен список самых раздражающих слов в отношениях

Почти половина женщин расценивает слово «посмотрим» от партнёра как отрицательный ответ. Кроме того, россиянок раздражают фразы «будь проще» и «я перезвоню». Триггерным оказалось и слово «ясно», при чём и для женщин (32%), и для мужчин (33%). Это удалось выяснить аналитикам Mamba.

Также представителям обоих полов не нравится слово «ок» в ответ на откровенное сообщение. Оно раздражает каждого четвёртого мужчину (25%) и 29% женщин. Такой ответ считается слишком сухим и равнодушным. Плохим считается и ответ в виде смайлика с поднятым вверх большим пальцем. Он не нравится 21% женщин и 17% мужчин.

Стандартный список оправданий — тоже не лучший вариант для ведения диалога. Самой бесячей признана фраза «не заметил сообщение», она не нравится 40% россиян. Не менее раздражающими считаются и «уснул» (32% женщин и 12% мужчин), а также «собирался написать» (31% женщин и 16% мужчин).

У мужчин, кстати, тоже есть свой анти-топ женских реплик. На первом месте с результатом 39% фраза «ты должен был сам догадаться!», на втором — «нормально всё» (34%), на третьем — «всё ясно» (30%), замыкает четвёрку лидеров — «сама всё решу, не указывай»(26%).