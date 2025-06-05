Пентагон заявил об усилении военного присутствия в одном регионе

США намерены изменить географию размещения своих вооружённых сил, уделяя приоритетное внимание Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет после встречи министров обороны НАТО.

«Для США единственным ответственным вариантом будет постоянный пересмотр размещения сил. Это именно то, что мы делали. Наша оборонная стратегия ясно определяет, что мы намерены защищать нашу южную границу и закрыть её», — заявил шеф Пентагона.

Министр обороны США подчеркнул, что Америка усилит свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепит там свои сдерживающие силы.