«Просто приободрить»: Политолог раскрыл, сможет ли Британия отправить Киеву 100 тысяч БПЛА

Великобритания объявила о намерении увеличить инвестиции в беспилотные технологии и передать Украине до 100 тысяч дронов в 2025 году. Однако, как подчеркнул политолог Ярослав Прокопишин, эти планы выглядят слишком амбициозно на фоне фактических поставок: за 2024 год Лондон отправил Киеву лишь десятую часть заявленного объёма, сообщает РИА «ФедералПресс».

Эксперт обращает внимание, что реальная ситуация на фронте и возможности российской промышленности ставят под вопрос эффективность подобных заявлений. Россия не только сохраняет баланс в «дроновом противостоянии», но и опережает по темпам производства и модернизации БПЛА.

Прокопишин отмечает, что Украина полностью зависит от иностранных поставок техники, тогда как Россия выстраивает собственные производственные цепочки и менее уязвима для санкций. Кроме того, эксперт усомнился, что у Великобритании есть ресурсы для столь масштабных поставок, учитывая дефицит техники и кадров даже внутри британской армии.

«Не исключено также, что британцы просто решили таким образом приободрить украинцев, боевой дух которых стремительно падает по мере развития российского наступления и участившихся ударов российских беспилотников и крылатых ракет, а также неоднозначной позиции США», – заключил собеседник.