Парламент Украины решил сменить названия 328 населённых пунктов в рамках проводимой кампании по так называемой декоммунизации. Об этих постановлениях сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

«Рада приняла два постановления о переименовании населённых пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка», — отметил он.

Гончаренко заявил, что за переименование проголосовали 257 депутатов из 315. Изменение затронет 328 населённых пунктов в нескольких регионах. Например, в Харьковской области село Московка по решению властей должно называться Мировое. Майское в Кировоградской области — Гайок. Такая же участь постигнет посёлок Первомайское в Николаевской области — он будет Заводским.

Закон о «О деколонизации топонимов» вступил в силу на Украине в 2023 году. Он обязывает власти устранить все географические названия, которые связаны не только с СССР, но и с Россией. Ранее Министерство культуры Незалежной похвасталось своими результатами. Было переименовано около тысячи населённых пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах.