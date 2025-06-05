Соединённое Королевство усиливает своё вмешательство в грузинскую политику, стремясь добиться свержения правящей «Грузинской мечты». По данным Службы внешней разведки (СВР) РФ, Лондон испытывает открытое недовольство партией и оказывает содействие местной оппозиции.

«Британцы намерены подталкивать такие «заряженные подрывным креативом» организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями», — отметили в пресс-службе СВР.

Британская столица рассчитывает, что подобные меры позволят реанимировать системную политическую оппозицию, обеспечить ей приток свежих сил и подтолкнуть к новой фазе противостояния с правящей партией для дальнейшего её свержения.

Также в ведомстве отметили, что нахождение у власти «Грузинской мечты» раздражает представителей Туманного Альбиона.