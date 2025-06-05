Британия намерена натравить оппозицию на свержение «Грузинской мечты»
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Соединённое Королевство усиливает своё вмешательство в грузинскую политику, стремясь добиться свержения правящей «Грузинской мечты». По данным Службы внешней разведки (СВР) РФ, Лондон испытывает открытое недовольство партией и оказывает содействие местной оппозиции.
«Британцы намерены подталкивать такие «заряженные подрывным креативом» организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями», — отметили в пресс-службе СВР.
Британская столица рассчитывает, что подобные меры позволят реанимировать системную политическую оппозицию, обеспечить ей приток свежих сил и подтолкнуть к новой фазе противостояния с правящей партией для дальнейшего её свержения.
Также в ведомстве отметили, что нахождение у власти «Грузинской мечты» раздражает представителей Туманного Альбиона.
Ранее стало известно, что с 1 июля Информационный центр НАТО и Евросоюза в Грузии прекратит своё существование. Создание организации в 2005 году было инициировано бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Решение о закрытии было принять в соответствии с текущей политикой правящей партии «Грузинская мечта», чьё руководство неоднократно выражало опасения по поводу попыток западных структур вовлечь страну в военный конфликт с Россией.