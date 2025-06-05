Токсичная атмосфера: Россиянам рассказали, какие стройматериалы опасны для здоровья

Многие привычные материалы, используемые в ремонте, давно признаны вредными или окутаны заблуждениями. Эксперт Фёдор Васильев рассказал, какие стройматериалы не стоит применять в жилых помещениях.

Пенотекс и подобные пленкообразующие пропитки для дерева создают плотный слой, который мешает древесине «дышать». Влага накапливается внутри, дерево гниёт и покрывается плесенью. Для внутренних работ безопаснее выбирать масляные, восковые или акриловые пропитки без эффекта плёнки.

Обычный гипсокартон не подходит для влажных зон — он впитывает воду, коробится и становится источником плесени. В ванных и на кухнях нужен только влагостойкий гипсокартон с гидрофобной обработкой, а в душевых лучше использовать цементные или стекломагниевые листы, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Недорогой ламинат зачастую содержит меламиновые смолы, выделяющие формальдегид — канцероген, опасный для дыхания. Безопаснее выбирать ламинат с маркировкой E0/E1 или натуральный паркет, сказал строитель.

ПВХ-панели при нагревании выделяют хлорвинил, вредный для здоровья. Альтернатива — МДФ с натуральным шпоном или деревянная вагонка. Для экономии подойдут акриловые панели с проверенными сертификатами. Асбест ещё встречается в старых домах — его пыль опасна для лёгких и может вызвать серьёзные болезни. Демонтаж такого материала должны проводить специалисты с защитой.

Экономия на материалах может обернуться проблемами со здоровьем. Лучше выбирать современные и безопасные решения, чем потом устранять последствия ошибок, заключил Васильев.