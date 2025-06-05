Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Председатель КНР вечером 5 июня провел телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении.

Содержание разговора на данный момент не раскрывается.

Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа

Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа

Напомним, днём ранее, 4 июня, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой. Беседа шла 1 час 10 минут. На Украине после переговоров глав государств пришли в ужас. Местные СМИ сделали из разговора ряд тревожных для Киева выводов.