Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
«Синьхуа»: Состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина с Трампом
Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Артем Иванов
Состоялся телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
«Председатель КНР вечером 5 июня провел телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении.
Содержание разговора на данный момент не раскрывается.
Напомним, днём ранее, 4 июня, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой. Беседа шла 1 час 10 минут. На Украине после переговоров глав государств пришли в ужас. Местные СМИ сделали из разговора ряд тревожных для Киева выводов.