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5 июня, 13:12

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

«Синьхуа»: Состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина с Трампом

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Артем Иванов

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Артем Иванов

Состоялся телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Председатель КНР вечером 5 июня провел телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении.

Содержание разговора на данный момент не раскрывается.

Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа
Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа

Напомним, днём ранее, 4 июня, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой. Беседа шла 1 час 10 минут. На Украине после переговоров глав государств пришли в ужас. Местные СМИ сделали из разговора ряд тревожных для Киева выводов.

Мария Любицкая
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