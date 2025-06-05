Командир ВСУ Мадьяр заявил о реформе по ударам дронами вглубь России
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В течение ста дней силы беспилотных систем (СБС) армии Украины разработают и начнут внедрение обновлённого плана ударов вглубь территории России, заявил новый командующий СБС Роберт Броуди с позывным Мадьяр в соцсетях. Он акцентировал внимание на необходимости реформирования тактики ударов дронов вглубь российских территорий. При этом не стал раскрывать подробности своих планов из соображений секретности.
«Запаздывающее, но стремительное становление рода войск», — написал Мадьяр.
Кроме того, Броуди предложил идеи по реформированию оснащения и управления подразделениями, а также масштабированию успешного опыта проекта «Линия дронов» на другие части украинской армии.
Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили о намерении предоставить Украине 100 тысяч беспилотников к концу нынешнего финансового года, который завершится в апреле 2026-го. Это будет десятикратное увеличение поставок, если оно в итоге произойдёт.