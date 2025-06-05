Командир ВСУ Мадьяр заявил о реформе по ударам дронами вглубь России

В течение ста дней силы беспилотных систем (СБС) армии Украины разработают и начнут внедрение обновлённого плана ударов вглубь территории России, заявил новый командующий СБС Роберт Броуди с позывным Мадьяр в соцсетях. Он акцентировал внимание на необходимости реформирования тактики ударов дронов вглубь российских территорий. При этом не стал раскрывать подробности своих планов из соображений секретности.

«Запаздывающее, но стремительное становление рода войск», — написал Мадьяр.

Кроме того, Броуди предложил идеи по реформированию оснащения и управления подразделениями, а также масштабированию успешного опыта проекта «Линия дронов» на другие части украинской армии.