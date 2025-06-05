Три дрона ВСУ уничтожены над Чёрным морем и Белгородской областью

Российские силы ПВО за полтора часа сбили три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«С 13:25 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в небе над Чёрным морем были сбиты два БПЛА, а над Белгородской областью — один.