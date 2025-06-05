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Регион
5 июня, 13:54

Три дрона ВСУ уничтожены над Чёрным морем и Белгородской областью

МО РФ: Над Чёрным морем и Белгородской областью сбиты три украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Российские силы ПВО за полтора часа сбили три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«С 13:25 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в небе над Чёрным морем были сбиты два БПЛА, а над Белгородской областью — один.

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Ранее сообщалось, что силы ПВО России за ночь сбили 30 украинских беспилотников. 15 дронов были ликвидированы над Ростовской областью, 11 – над Крымом. Также два беспилотника были уничтожены в Белгородской области, и по одному – в Московской и Курской областях.

Наталья Демьянова
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