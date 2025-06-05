Силы ПВО России за ночь сбили 30 украинских беспилотников

В минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных с Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, из общего числа сбитых дронов 15 были ликвидированы над Ростовской областью, 11 – над Крымом. Также два беспилотника были уничтожены в Белгородской области, и по одному – в Московской и Курской областях.