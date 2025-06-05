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Регион
5 июня, 04:53

Силы ПВО России за ночь сбили 30 украинских беспилотников

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

В минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных с Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, из общего числа сбитых дронов 15 были ликвидированы над Ростовской областью, 11 – над Крымом. Также два беспилотника были уничтожены в Белгородской области, и по одному – в Московской и Курской областях.

Важно отметить, что благодаря грамотной работе расчётов ПВО удалось предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность жителей регионов.

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Ночью 5 июня ВСУ также атаковали Херсонскую область. Из-за ударов по подстанции без света остались более 120 тысяч жителей региона. В это же время украинские войска нанесли удар по Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе ранения получила одна женщина.

Юния Ларсон
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