Жительницу Ялты приговорили к 17 годам тюрьмы за финансирование ВСУ
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В Ялте местную жительницу приговорили к 17 годам лишения свободы по статье о госизмене. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Жительницу Ялты задержали за финансирование ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ
Как оказалось, женщина переводила средства Вооружённым силам Украины (ВСУ) на покупку беспилотников прямо со своего банковского счёта. В связи с этим в её отношении завели дело по статье 275 УК РФ.
Ранее два жителя Ставрополья получили 13 и 16 лет за госизмену и подготовку теракта. Один из фигурантов переписывался в соцсетях с представителем украинских спецслужб. По поручению СБУ он нашёл самодельные взрывные устройства в тайнике в селе Московское.