Жительницу Ялты приговорили к 17 годам тюрьмы за финансирование ВСУ

В Ялте местную жительницу приговорили к 17 годам лишения свободы по статье о госизмене. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Жительницу Ялты задержали за финансирование ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ

Как оказалось, женщина переводила средства Вооружённым силам Украины (ВСУ) на покупку беспилотников прямо со своего банковского счёта. В связи с этим в её отношении завели дело по статье 275 УК РФ.