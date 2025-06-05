Повесил перчатки на гвоздь: Боксёр Ломаченко завершил карьеру и записал трогательное видео

Знаменитый украинский боксёр Василий Ломаченко, которому исполнилось 37 лет, объявил о завершении своей яркой спортивной карьеры. В своем заявлении он отдал дань уважения и благодарность Богу, своей семье, наставникам и преданным болельщикам за весь путь, который был пройден.

Обращение Ломаченко к аудитории. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lomachenkovasiliy

В 2020 году Ломаченко был внесён в перечень украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причиной послужило его участие в российском кинопроекте «Здравствуй, брат, Христос воскресе!», где прозвучала неоднозначная фраза, утверждающая, что «Украина, Россия и Белоруссия — это единый народ»

Известно, что боксёр является набожным человеком, и он постоянно публиковал призывы к поддержке церковной организации, которая неоднократно подвергалась обыскам со стороны СБУ.