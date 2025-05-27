«‎Вернусь ли вообще»: Олимпийская чемпионка Ласицкене приостановила карьеру

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сообщила, что приостанавливает свою соревновательную деятельность на неопределённый срок. Кроме того, спортсменка призналась, что из-за недостатка мотивации и психологической усталости рассматривает возможность завершения спортивной карьеры.

«В настоящий момент я по плану занимаюсь здоровьем. Пока не готова сказать, когда я вернусь в сектор и вернусь ли вообще. У меня накопилась большая психологическая усталость от всего происходящего», — заявила Ласицкене в интервью РИА «Новости».