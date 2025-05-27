«Вернусь ли вообще»: Олимпийская чемпионка Ласицкене приостановила карьеру
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене приостановила карьеру
Мария Ласицкене. Обложка © ТАСС / Lairys Laurent / ABACA
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сообщила, что приостанавливает свою соревновательную деятельность на неопределённый срок. Кроме того, спортсменка призналась, что из-за недостатка мотивации и психологической усталости рассматривает возможность завершения спортивной карьеры.
«В настоящий момент я по плану занимаюсь здоровьем. Пока не готова сказать, когда я вернусь в сектор и вернусь ли вообще. У меня накопилась большая психологическая усталость от всего происходящего», — заявила Ласицкене в интервью РИА «Новости».
Чемпионка пояснила, что в течение длительного времени легкоатлеты находятся в состоянии неопределённости и отстранённости. Спортсменке сложно находить мотивацию для участия исключительно во внутренних соревнованиях.
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