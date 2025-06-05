Трамп назначил нового главкома объединённых сил НАТО
Генерал Гринкевич стал новым главкомом объединённых сил НАТО в Европе
Алексус Гринкевич. Обложка © Х / OSINT Expert
Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Об этом сообщает Пентагон. Параллельно Гринкевич станет командующим Европейским командованием вооружённых сил США — ключевой фигурой для координации операций на континенте.
«НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим», — уточнили в военном ведомстве США.
Ранее генерал занимал пост директора по операциям объединённого комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. Там он курировал стратегические задачи и боевое планирование.
До недавнего времени должность главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе занимал американский генерал Кристофер Каволи.
А ранее Life.ru сообщал, что Пентагон заключил крупный контракт на производство HIMARS. Министерство обороны США подписало соглашение с гигантом оборонной промышленности Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов.