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Регион
5 июня, 15:00

Трамп назначил нового главкома объединённых сил НАТО

Генерал Гринкевич стал новым главкомом объединённых сил НАТО в Европе

Алексус Гринкевич. Обложка © Х / OSINT Expert

Алексус Гринкевич. Обложка © Х / OSINT Expert

Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Об этом сообщает Пентагон. Параллельно Гринкевич станет командующим Европейским командованием вооружённых сил США — ключевой фигурой для координации операций на континенте.

«НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим», — уточнили в военном ведомстве США.

Ранее генерал занимал пост директора по операциям объединённого комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. Там он курировал стратегические задачи и боевое планирование.

До недавнего времени должность главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе занимал американский генерал Кристофер Каволи.

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А ранее Life.ru сообщал, что Пентагон заключил крупный контракт на производство HIMARS. Министерство обороны США подписало соглашение с гигантом оборонной промышленности Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов.

Милена Скрипальщикова
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