Трамп назначил нового главкома объединённых сил НАТО

Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Об этом сообщает Пентагон. Параллельно Гринкевич станет командующим Европейским командованием вооружённых сил США — ключевой фигурой для координации операций на континенте.

«НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим», — уточнили в военном ведомстве США.

Ранее генерал занимал пост директора по операциям объединённого комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. Там он курировал стратегические задачи и боевое планирование.

До недавнего времени должность главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе занимал американский генерал Кристофер Каволи.