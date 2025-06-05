Польша без объяснения причин перестала принимать автобусы из Белоруссии

Польские власти закрыли границу для автобусов, прибывающих из Белоруссии. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

Согласно данным ГПК, с 10:00 четверга польская сторона приостановила автобусное сообщение через пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»). Помимо этого, начиная с вечера среды, 4 июня, отмечаются проблемы с оформлением легковых автомобилей, пересекающих польско-белорусскую границу.

«На данный момент уже более трех часов выезда в Польшу ожидают четыре автобуса, оформленных белорусской стороной», — отметили в пресс-службе.

В Минске также утверждают, что польская сторона не предоставила официальных разъяснений относительно причин приостановки пропуска автобусов.