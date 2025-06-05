Польша без объяснения причин перестала принимать автобусы из Белоруссии
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Польские власти закрыли границу для автобусов, прибывающих из Белоруссии. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
Согласно данным ГПК, с 10:00 четверга польская сторона приостановила автобусное сообщение через пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»). Помимо этого, начиная с вечера среды, 4 июня, отмечаются проблемы с оформлением легковых автомобилей, пересекающих польско-белорусскую границу.
«На данный момент уже более трех часов выезда в Польшу ожидают четыре автобуса, оформленных белорусской стороной», — отметили в пресс-службе.
В Минске также утверждают, что польская сторона не предоставила официальных разъяснений относительно причин приостановки пропуска автобусов.
А ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы разместить противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. По его словам, такое решение обусловлено необходимостью создания оборонительных сооружений в рамках проекта «Восточный щит».