«С нетерпением жду»: Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа совершить поездку в Китай. Как передает Центральное телевидение страны, это произошло во время недавнего телефонного разговора глав государств.

Си Цзиньпин выразил готовность принять американского лидера, а президент Штатов, в свою очередь, искренне поблагодарил коллегу из Поднебесной.

Известно, что инициатором состоявшейся беседы был хозяин Белого дома.

Впоследствии в Truth Social Трамп сообщил, что получил приглашение от Си Цзиньпина посетить Китай, и в ответ пригласил китайского лидера в США.

«В ходе разговора председатель Си Цзиньпин любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, я ответил взаимностью», — написал Трамп, отметив, что обе стороны «с нетерпением ждут» предстоящей встречи.