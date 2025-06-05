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5 июня, 16:56

«С нетерпением жду»: Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР

Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b, Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b, Joshua Sukoff

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа совершить поездку в Китай. Как передает Центральное телевидение страны, это произошло во время недавнего телефонного разговора глав государств.

Си Цзиньпин выразил готовность принять американского лидера, а президент Штатов, в свою очередь, искренне поблагодарил коллегу из Поднебесной.

Известно, что инициатором состоявшейся беседы был хозяин Белого дома.

Впоследствии в Truth Social Трамп сообщил, что получил приглашение от Си Цзиньпина посетить Китай, и в ответ пригласил китайского лидера в США.

«В ходе разговора председатель Си Цзиньпин любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, я ответил взаимностью», — написал Трамп, отметив, что обе стороны «с нетерпением ждут» предстоящей встречи.

Китай проявляет осторожность в организации переговоров Си Цзиньпина с Трампом
Китай проявляет осторожность в организации переговоров Си Цзиньпина с Трампом

Напомним, что телефонный разговор между председателем КНР и президентом США состоялся вечером 5 июня. Какие темы обсуждали представители двух государств — пока не раскрывается.

Ольга Сливченко
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