«С нетерпением жду»: Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР
Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР
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Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа совершить поездку в Китай. Как передает Центральное телевидение страны, это произошло во время недавнего телефонного разговора глав государств.
Си Цзиньпин выразил готовность принять американского лидера, а президент Штатов, в свою очередь, искренне поблагодарил коллегу из Поднебесной.
Известно, что инициатором состоявшейся беседы был хозяин Белого дома.
Впоследствии в Truth Social Трамп сообщил, что получил приглашение от Си Цзиньпина посетить Китай, и в ответ пригласил китайского лидера в США.
«В ходе разговора председатель Си Цзиньпин любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, я ответил взаимностью», — написал Трамп, отметив, что обе стороны «с нетерпением ждут» предстоящей встречи.
Напомним, что телефонный разговор между председателем КНР и президентом США состоялся вечером 5 июня. Какие темы обсуждали представители двух государств — пока не раскрывается.