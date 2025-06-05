Том Фелтон вернётся к роли Драко Малфоя ради спектакля на Бродвее

Британский актёр Том Фелтон снова вернётся к роли Драко Малфоя. На этот раз он сыграет слизеринца не в кино, а на сцене Бродвея в постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом стало известно из соцсетей театра.

Актёр будет играть одну из главных ролей в шоу с 11 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года в Lyric Theatre в Нью-Йорке.

Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» была написана создательницей поттерианы Джоан Роулинг вместе со сценаристом Джеком Торном и режиссёром Джоном Тиффани. Сюжет рассказывает о событиях магического мира спустя много лет после последней книги франшизы. В центре повествования — сын Гарри Поттера Альбус-Северус и сын Драко Малфоя Скорпиус. Пьеса получила неоднозначный отклик от фанатов оригинальной истории.