Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с жёстким заявлением в адрес так называемых культурных инициатив Великобритании. Она предостерегла дружественные Москве государства от сотрудничества с британскими структурами, в частности с «Британским советом»*, работающим в сфере образования и молодёжных программ.

«Хотели бы предостеречь наших партнеров из дружественных России государств от сближения и заигрывания с англичанами», — заявила Захарова.

По мнению дипломата, за внешне безобидными проектами скрывается прямая угроза суверенитету. Москва убеждена, что Лондон использует культурную деятельность как завуалированный инструмент вмешательства. Как подчеркнула Захарова, подобные организации целенаправленно формируют рычаги влияния, которые в дальнейшем применяются для продвижения чуждых интересов в странах-партнёрах.

Напомним, ранее деятельность «Британского совета»* признали нежелательной в РФ. По данным Генпрокуратуры, организация активно поддерживает ЛГБТ**-движение, а также реализует проекты, направленные на дискредитацию внутренней и внешней политики РФ и нацеленные на ослабление российской идентичности в бывших советских республиках.