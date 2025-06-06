Астроном прокомментировал объекты над Казахстаном, назвав вероятную причину их появления

Астроном Александр Якушечкин прокомментировал появление светящихся объектов в небе над Астаной. Он высказал мнение, что зафиксированное на видео явление, вероятнее всего, связано с вхождением в атмосферу Земли и последующим разрушением какого-либо искусственного космического аппарата.

По мнению астронома, это мог быть как отслуживший свой срок спутник, так и отделившийся фрагмент ракеты-носителя. Эксперт подчеркнул, что на видеозаписи можно отчетливо наблюдать процесс фрагментации и сгорания составных частей объекта в атмосфере. Он также допустил, что причиной случившегося могло стать недавнее сильное магнитное возмущение.

«На видеозаписях запечатлено событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли какого-либо искусственного космического объекта и его последующим разрушением», — заявил Якушечкин в беседе с РИА «Новости».