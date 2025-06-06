Астроном прокомментировал объекты над Казахстаном, назвав вероятную причину их появления
Астроном Якушечкин: Объекты над Астаной могли быть частью космического аппарата
Неопознанные объекты над Казахстаном. Обложка © VK / Сибай | Подслушано в Зауралье
Астроном Александр Якушечкин прокомментировал появление светящихся объектов в небе над Астаной. Он высказал мнение, что зафиксированное на видео явление, вероятнее всего, связано с вхождением в атмосферу Земли и последующим разрушением какого-либо искусственного космического аппарата.
По мнению астронома, это мог быть как отслуживший свой срок спутник, так и отделившийся фрагмент ракеты-носителя. Эксперт подчеркнул, что на видеозаписи можно отчетливо наблюдать процесс фрагментации и сгорания составных частей объекта в атмосфере. Он также допустил, что причиной случившегося могло стать недавнее сильное магнитное возмущение.
«На видеозаписях запечатлено событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли какого-либо искусственного космического объекта и его последующим разрушением», — заявил Якушечкин в беседе с РИА «Новости».
Ранее в небе над Казахстаном было зафиксировано появление неопознанных светящихся объектов, это вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Министерство обороны Казахстана, комментируя ситуацию, заявило, что никаких нарушений воздушного пространства зафиксировано не было. В ведомстве предположили, что наблюдаемое явление могло быть связано с вхождением в атмосферу обломков космического аппарата или метеоритным потоком.