Минприроды предложило увеличить экосбор для 35 видов упаковки с 2026 года

Минприроды направило в правительство проект, предусматривающий пересмотр базовых ставок экологического сбора на упаковочные материалы. Согласно документу, с 1 марта следующего года предлагается существенно увеличить сборы по 35 категориям тары. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минприроды.

Для упаковки из бумаги с полимерным или металлическим слоем ставка может вырасти в 17,6 раза — до 96 160 рублей за тонну. Металлические ёмкости предлагается обложить сбором в 35 760 рублей, что в 12,8 раза выше установленного на 2025 год уровня. По стеклу рост составит от 2,7 до 4,5 раз в зависимости от типа изделия: до 13 400 — 20 130 рублей.

Изменения затронут также упаковку: деревянную, пластиковую, текстильную. Перечень охватывает как промышленную, так и потребительскую тару.