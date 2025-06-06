Посольство России отреагировало на обвинения Чехии в насильственном вывозе детей
Посольство РФ: Заявления МИД Чехии о насильственном вывозе детей не обоснованы
Посольство РФ в Чехии. Обложка © Wikipedia / Krokodyl
В Посольстве России в Чехии прокомментировали публикацию чешского МИД, в которой содержалось утверждение о «насильственном вывозе» в РФ 19 тысяч детей с территории Украины. Российские дипломаты поставили под сомнение достоверность приведённых данных и призвали чешскую сторону предоставить конкретику. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
«Хотелось бы в этой связи привлечь внимание к списку 339 якобы похищенных с территории Украины детей, который киевская сторона передала российской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня 2025 года. Вопрос: куда и кем были «насильственно вывезены» остальные из заявленных МИД ЧР 19 тысяч?» — говорится в сообщении.
В заявлении дипломатической миссии подчёркивается, что при содействии Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой уже 101 ребёнок из 81 семьи был возвращён к родственникам, находящимся на Украине или в других государствах. Аналогичная работа, по словам посольства, продолжается и в отношении детей, чьи близкие проживают в России.
Российские представители также отвергли обвинения Праги в «извращённой агрессии», отметив участие российских военнослужащих в эвакуации гражданского населения из районов боевых действий. Москва предложила чешской дипломатии прокомментировать случаи гибели детей в результате ракетных и артиллерийских ударов по населённым пунктам Донбасса, а также в ряде российских регионов: в Крыму, на территории Брянской, Белгородской и Курской областей.
Кроме того, Россия ожидает реакции Праги на теракты, организованные на российской железнодорожной инфраструктуре, в ходе которых пострадали мирные жители, включая малолетнего ребёнка.
Напомним, что на переговорах в Стамбуле представители Киева передали список из 339 фамилий детей, якобы незаконно вывезенных с территории Украины. Помощник российского лидера Владимир Мединский заявил, что власти Киева делают шоу. Тем не менее он пообещал проверить информацию по каждому ребёнку.