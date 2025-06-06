Посольство России отреагировало на обвинения Чехии в насильственном вывозе детей

В Посольстве России в Чехии прокомментировали публикацию чешского МИД, в которой содержалось утверждение о «насильственном вывозе» в РФ 19 тысяч детей с территории Украины. Российские дипломаты поставили под сомнение достоверность приведённых данных и призвали чешскую сторону предоставить конкретику. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

«Хотелось бы в этой связи привлечь внимание к списку 339 якобы похищенных с территории Украины детей, который киевская сторона передала российской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня 2025 года. Вопрос: куда и кем были «насильственно вывезены» остальные из заявленных МИД ЧР 19 тысяч?» — говорится в сообщении.

В заявлении дипломатической миссии подчёркивается, что при содействии Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой уже 101 ребёнок из 81 семьи был возвращён к родственникам, находящимся на Украине или в других государствах. Аналогичная работа, по словам посольства, продолжается и в отношении детей, чьи близкие проживают в России.

Российские представители также отвергли обвинения Праги в «извращённой агрессии», отметив участие российских военнослужащих в эвакуации гражданского населения из районов боевых действий. Москва предложила чешской дипломатии прокомментировать случаи гибели детей в результате ракетных и артиллерийских ударов по населённым пунктам Донбасса, а также в ряде российских регионов: в Крыму, на территории Брянской, Белгородской и Курской областей.