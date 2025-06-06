Армия России наносит удары по военным объектам Киева, ряд районов города остался без света

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. По предварительным данным, Армия России наносит удары по военным объектам и критической инфраструктуре украинской столицы. Об этом сообщает SHOT.

Взрывы прогремели в Киеве. Видео © SHOT

В ряде районов города наблюдаются перебои с электроснабжением. Предварительной причиной называется повреждение ТЭЦ-5 — одной из крупнейших теплоэлектростанций Киева. Очевидцы также сообщают о возникновении нескольких пожаров в Голосеевском и Соломенском районах.

Кроме того, в украинских соцсетях сообщают о взрывах в Виннице, Житомире и Одессе.