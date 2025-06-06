В Верховной раде заявили, что Трампа настигло «проклятие» Зеленского
Нардеп Дмитрук связал проблемы Трампа с «проклятием Банковой»
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Американский лидер Дональд Трамп подвергся «проклятию Банковой», заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. Своим мнением нардеп поделился в социальных сетях.
Он выразил уверенность в том, что проблемы президента США могут быть связаны с негативным влиянием, исходящим из офиса Владимира Зеленского. Дмитрук также призвал остановить действие этого «проклятия».
«Ну всё, пошли дела под откос. Всё это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. <…> Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми. Но ещё не поздно это остановить», — написал депутат.
Ранее закрытие USAID в США связали с «проклятым рукопожатием» Зеленского. «Проклятие» главаря киевского режима настигло на этот раз Агентство США по международному развитию, штаб-квартиру которого в Вашингтоне закрыли по решению американской администрации. В июле 2023 года Зеленский встречался с главой этой организации Самантой Пауэр и пожал ей руку.