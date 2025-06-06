Губернатор Шапша: Системы ПВО сбили пять дронов в Калужской области
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В ночь на 6 июня над территорией города Обнинска и Боровского района Калужской области расчёты противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены 4 автомобиля, пассажиры серьёзных травм не получили», — говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее противовоздушная оборона отразила атаку более пяти беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.