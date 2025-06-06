Губернатор Шапша: Системы ПВО сбили пять дронов в Калужской области

В ночь на 6 июня над территорией города Обнинска и Боровского района Калужской области расчёты противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены 4 автомобиля, пассажиры серьёзных травм не получили», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.