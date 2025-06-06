В РЖД подтвердили сход резервного тепловоза в Белгородской области
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В пресс-службе Юго-Восточной дороги подтвердили сход резервного тепловоза на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области. Пострадавших нет, причины произошедшего всё ещё устанавливаются.
«Движение на перегоне временно приостановлено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Для ликвидации последствий схода на место направлен восстановительный поезд», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Прохоровском районе произошёл сход тепловоза. По предварительной информации, причиной является взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Ремонтные службы уже восстанавливают повреждённый участок.