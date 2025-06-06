В РЖД подтвердили сход резервного тепловоза в Белгородской области

В пресс-службе Юго-Восточной дороги подтвердили сход резервного тепловоза на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области. Пострадавших нет, причины произошедшего всё ещё устанавливаются.

«Движение на перегоне временно приостановлено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Для ликвидации последствий схода на место направлен восстановительный поезд», — говорится в сообщении.