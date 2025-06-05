Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 12:10

Повреждённые в результате подрыва ж/д пути под Воронежем открыли для движения

Гусев: Повреждённые в Воронежской области ж/д пути открыли для движения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Железнодорожные пути в Воронежской области, повреждённые в результате подрыва, уже отремонтированы и открыты для движения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу», — написал он в телеграм-канале.

Трагических последствий удалось избежать благодаря высокому профессионализму тех, кто действовал на месте. Как подчеркнул Гусев, противник прибегает к тактике запугивания мирных жителей, не добиваясь при этом существенных успехов на фронте. Однако это не сможет помешать России приблизить Победу, резюмировал он.
СК возбудил дело о теракте после подрыва ж/д участка в Воронежской области
СК возбудил дело о теракте после подрыва ж/д участка в Воронежской области

Напомним, что на 725-м километре железнодорожного участка Евдаково-Сагуны в Воронежской области произошёл подрыв полотна. По предварительной информации, никто не пострадал. Движение нескольких поездов было приостановлено. В данный момент путь для транспорта открыт, повреждённый участок оперативно починили.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar