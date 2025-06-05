Повреждённые в результате подрыва ж/д пути под Воронежем открыли для движения
Гусев: Повреждённые в Воронежской области ж/д пути открыли для движения
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Железнодорожные пути в Воронежской области, повреждённые в результате подрыва, уже отремонтированы и открыты для движения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу», — написал он в телеграм-канале.
Трагических последствий удалось избежать благодаря высокому профессионализму тех, кто действовал на месте. Как подчеркнул Гусев, противник прибегает к тактике запугивания мирных жителей, не добиваясь при этом существенных успехов на фронте. Однако это не сможет помешать России приблизить Победу, резюмировал он.
Напомним, что на 725-м километре железнодорожного участка Евдаково-Сагуны в Воронежской области произошёл подрыв полотна. По предварительной информации, никто не пострадал. Движение нескольких поездов было приостановлено. В данный момент путь для транспорта открыт, повреждённый участок оперативно починили.