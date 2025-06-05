СК возбудил дело о теракте после подрыва ж/д участка в Воронежской области

Следственный комитет России подтвердил, что в Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожные пути перед прохождением поезда, что привело к повреждению полотна и задержке нескольких составов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.