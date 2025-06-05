СК возбудил дело о теракте после подрыва ж/д участка в Воронежской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zodyakuz
Следственный комитет России подтвердил, что в Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожные пути перед прохождением поезда, что привело к повреждению полотна и задержке нескольких составов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился, чтобы расследование обстоятельств этого преступления проводилось центральным аппаратом ведомства.
Происшествия на железной дороге ранее произошли в двух других российских регионах. Так, в ночь на 1 июня в Брянской области мост обрушился в результате подрыва, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, а 118 получили ранения. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему проезжал грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое человек: машинист и два его помощника. Оба этих инцидента были квалифицированы Следственным комитетом как теракты.
Напомним, что на 725-м километре железнодорожного участка Евдаково-Сагуны в Воронежской области произошёл подрыв полотна. По предварительной информации, никто не пострадал. Движение нескольких поездов было приостановлено. В данный момент путь для транспорта открыт, повреждённый участок оперативно починили.