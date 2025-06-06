Росавиация: Аэропорт Курумоч в Самаре возобновил работу после снятия ограничений

В аэропорту Курумоч (Самара) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ранее введённые ограничения были связаны с обеспечением безопасности полётов гражданской авиации. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

«В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.