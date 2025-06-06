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6 июня, 05:04

Росавиация: Аэропорт Курумоч в Самаре возобновил работу после снятия ограничений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh

В аэропорту Курумоч (Самара) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ранее введённые ограничения были связаны с обеспечением безопасности полётов гражданской авиации. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

«В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Росавиация: В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
Росавиация: В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский, а также аэропорт Гагарин в Саратове возобновили работу в обычном режиме после снятия ограничений на приём и отправку самолётов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Антон Голыбин
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