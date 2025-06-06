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Регион
6 июня, 05:38

«Псы войны»: На Западе в растерянности из-за нелогичных решений США по Украине

Аналитик Хеннингсен: Весь мир неудомевает, что происходит в Вашингтоне

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Трудно определить, кто на самом деле несёт ответственность за разработку и проведение политики США в отношении украинского конфликта. К такому выводу пришёл геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube.

«Мир смотрит и не понимает, что же происходит в Вашингтоне. Линдси Грэм* приезжает в Киев и ведёт переговоры. Майк Помпео выступает на форуме в Одессе с громкими заявлениями. Все псы войны прибыли на Украину, это тоже своего рода знак», — сказал он.

По мнению аналитика, происходящее является ни чем иным, как политическим спектаклем, цель которого — дезинформировать общественность. Он обвинил американских политиков в намеренном искажении фактов и манипулировании языком для достижения собственных целей, подчёркивая, что подобное перекручивание событий последних лет не сулит ничего хорошего.

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Ранее стало известно, что в Сенате США готов законопроект о введении новых санкционных мер в отношении России. Как сообщил специальный посланник американского президента Кит Келлог, он обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом*, который выразил готовность законодателей к активным действиям.

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

Мария Любицкая
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