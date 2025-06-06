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Регион
6 июня, 05:24

Три человека пострадали в Мичуринске Тамбовской области после атаки БПЛА

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В городе Мичуринске Тамбовской области три человека пострадали в результате ночного налёта беспилотников. Как уточнил врио главы региона Евгений Первышов, они госпитализированы.

В телеграм-канале чиновник уточнил, что в ходе атаки повреждения получило одно из предприятий города. После удара на нём произошёл пожар, который был оперативно ликвидирован.

«К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы. < > На месте инцидента работают правоохранительные органы. Получаю всю опертивную информацию, ситуацию держу на личном контроле», — заявил Первышов.

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Напомним, в ночь на 6 июня в Мичуринске Тамбовской области в результате падения обломков беспилотника произошёл пожар на одном из предприятий города. В Минобороны подтвердили уничтожение дронов в регионе, не уточнив их количество.

Оксана Попова
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