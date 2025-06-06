Три человека пострадали в Мичуринске Тамбовской области после атаки БПЛА

В городе Мичуринске Тамбовской области три человека пострадали в результате ночного налёта беспилотников. Как уточнил врио главы региона Евгений Первышов, они госпитализированы.

В телеграм-канале чиновник уточнил, что в ходе атаки повреждения получило одно из предприятий города. После удара на нём произошёл пожар, который был оперативно ликвидирован.