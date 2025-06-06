Три человека пострадали в Мичуринске Тамбовской области после атаки БПЛА
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В городе Мичуринске Тамбовской области три человека пострадали в результате ночного налёта беспилотников. Как уточнил врио главы региона Евгений Первышов, они госпитализированы.
В телеграм-канале чиновник уточнил, что в ходе атаки повреждения получило одно из предприятий города. После удара на нём произошёл пожар, который был оперативно ликвидирован.
«К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы. < > На месте инцидента работают правоохранительные органы. Получаю всю опертивную информацию, ситуацию держу на личном контроле», — заявил Первышов.