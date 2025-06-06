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6 июня, 06:15

Российскую авиакомпанию обязали увеличить габариты ручной клади

Авиакомпанию «Победа» обязали увеличить габариты ручной клади

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Московский суд обязал авиакомпанию «Победа» привести нормы ручной клади в соответствие с требованиями, удовлетворив иск прокуратуры, которая считала действующие правила заниженными. Информацию из соответствующих документов приводит РИА «Новости».

Московская прокуратура, контролирующая соблюдение законов на воздушном транспорте, подала в суд на авиакомпанию «Победа», оспаривая установленные ею правила провоза ручной клади. Прокурор считает, что размеры бесплатной ручной клади, установленные «Победой» (4х36х30 см), а также требования к упаковке товаров из duty-free (10х10х5 см), являются чрезмерно ограничительными и незаконными.

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Мария Любицкая
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