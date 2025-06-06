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Регион
6 июня, 06:38

Сенатор назвал вопросом времени признание Украины государством-террористом

Сенатор Клишас: Вопрос о признании режима Зеленского террористическим временный

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Режим, установленный Владимиром Зеленским на Украине, по всем критериям соответствует террористической организации, поэтому признание соответствующего статуса — лишь вопрос времени. К такому мнению пришёл в своём телеграм-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», — подчеркнул он.

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Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что режим Владимира Зеленского является террористическим. Таким образом он прокомментировал регулярные нарушения международного права со стороны Украины.

Мария Любицкая
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