Режим, установленный Владимиром Зеленским на Украине, по всем критериям соответствует террористической организации, поэтому признание соответствующего статуса — лишь вопрос времени. К такому мнению пришёл в своём телеграм-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.