Сенатор назвал вопросом времени признание Украины государством-террористом
Сенатор Клишас: Вопрос о признании режима Зеленского террористическим временный
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Режим, установленный Владимиром Зеленским на Украине, по всем критериям соответствует террористической организации, поэтому признание соответствующего статуса — лишь вопрос времени. К такому мнению пришёл в своём телеграм-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», — подчеркнул он.
Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что режим Владимира Зеленского является террористическим. Таким образом он прокомментировал регулярные нарушения международного права со стороны Украины.