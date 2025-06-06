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6 июня, 06:47

Два СВУ было заложено на ж/д путях в Белгородской области, одно из них сработало

SHOT: Два СВУ было заложено на ж/д путях в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

На месте схода резервного тепловоза на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области было установлено два СВУ, выяснил SHOT. Одно из них сработало.

Два СВУ было заложено на ж/д путях в Белгородской области, одно из них не сработало. Фото © Telegram / SHOT

Два СВУ было заложено на ж/д путях в Белгородской области, одно из них не сработало. Фото © Telegram / SHOT

Взрывные устройства находились недалеко от станции Беленихино. Одно из них сработало, произошёл сход тепловоза с рельсов. Никто не пострадал.

В РЖД подтвердили сход резервного тепловоза в Белгородской области
В РЖД подтвердили сход резервного тепловоза в Белгородской области

Напомним, ранее в Прохоровском районе Белгородской области произошёл сход тепловоза. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Ремонтные службы уже восстанавливают повреждённый участок.

Оксана Попова
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