Два СВУ было заложено на ж/д путях в Белгородской области, одно из них сработало

На месте схода резервного тепловоза на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области было установлено два СВУ, выяснил SHOT. Одно из них сработало.

Два СВУ было заложено на ж/д путях в Белгородской области, одно из них не сработало. Фото © Telegram / SHOT

Взрывные устройства находились недалеко от станции Беленихино. Одно из них сработало, произошёл сход тепловоза с рельсов. Никто не пострадал.