Два СВУ было заложено на ж/д путях в Белгородской области, одно из них сработало
SHOT: Два СВУ было заложено на ж/д путях в Белгородской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon 333
На месте схода резервного тепловоза на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области было установлено два СВУ, выяснил SHOT. Одно из них сработало.
Два СВУ было заложено на ж/д путях в Белгородской области, одно из них не сработало. Фото © Telegram / SHOT
Взрывные устройства находились недалеко от станции Беленихино. Одно из них сработало, произошёл сход тепловоза с рельсов. Никто не пострадал.
Напомним, ранее в Прохоровском районе Белгородской области произошёл сход тепловоза. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Ремонтные службы уже восстанавливают повреждённый участок.